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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vicdansız sürücü çarpıp olay yerinde bıraktı, Büyükşehir hayata döndürdü Haberi

Vicdansız sürücü çarpıp olay yerinde bıraktı, Büyükşehir hayata döndürdü Haberi

KÖPEKTEN DETAYLAR

Sosyal Medya İlk Müdahale Sokak Köpeği Trafik Kazası Kışla 

-SERUMDAN DETAYLAR
-VETERİNERİN MÜDAHALE ETMESİ
-BAŞKANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
-BİNA DIŞ DETAY
-VETERİNER HEKİMİN AÇIKLAMALARI

( BURSA -ÖZEL)- Otomobilin çarpıp olay yerinde bıraktığı köpek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde hayata tutundu BURSA

- Bursa’da vicdansız sürücünün çarpıp olay yerinde bıraktığı sokak köpeği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde tedavi edilip hayata döndürüldü. Sokak köpeğine "Mahur" ismi verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can dostlarımıza sahip çıkmak ve onları korumak hepimizin görevidir. Lütfen duyarlı olalım" dedi.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde bir aracın çarpması sonucu kanlar içinde kalan köpeğin yardımına vatandaşlar yetişti. Yaralı köpeğin acı içinde kıvrandığını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediye Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Etrafında olan biteni masum bakışlarıyla izleyen köpeğe ise Mahur ismi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mahur için, “Maalesef yaşanmasını asla arzu etmeyeceğim üzücü bir olay sonrasında yaralanmış halde bulduğumuz güzel dostumuza ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Onu tedavi altına aldık. Can dostlarımıza sahip çıkmak ve onları korumak hepimizin görevidir. Lütfen duyarlı olalım” cümlelerini kullandı. Mahur’un kısa sürede sağlığına kavuşacağını belirten Veteriner Hekim Nuri Açık ise, “Köpeğimize ihbar üzeri gidilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. İlk yaptığımız muayeneye göre, trafik kazası olduğunu gözlemledik. İçeride birkaç kanaması ve kırığının olduğundan şüpheleniyoruz. Bunun üzerine tetkiklerimiz devam edecek. Tedavinin ardından alındığı yere veya sahiplenmek isteyene vereceğiz” dedi.

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