Vicdansız hırsızlar engelli vatandaşın bisikletini çaldılar



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye ' nin merkez ilçesi Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002 soka ta oturun M.Y. (65) evinin önünden engelli bisikleti beş kişi tarafından çalındı. Engelli bisikletinin çalındığını fark eden M.Y. polisi arayarak ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede iş yeri kameralarını inceleme altına alarak hırsızları tespit etti. Yapılan çalışmada E.Y., T.F.D., R.C., A.Ç, N.B.U. tespit edildi Yüzlerini Kapattılar Çaldıkları engelli bisikletini götürürken kameraların anbean kaydettiğini fark eden hırsızlar tanınmamak için kollarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Olayı gerçekleştiren 5 şüpheliden 4 ' ü Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı



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