Vicdanlı sürücü kanlar içerisinde bulduğu köpeği veterinere yetiştirdi

-2.YARALI KÖPEK VE VETERİNER ÇALIŞANI İLE RÖPRTAJ

-7.KÖPEĞİ GETİREN VATANDAŞ İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP )- Yaralı köpeği kurtaran ve sahiplenen Hacı İsmail Çelik:- "Hayvanlara şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum"- "insanın vicdanı bu hayvanı orada bu şekilde bırakmaya razı olamaz" GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aracıyla evine dönen 67 yaşındaki Hacı İsmail Çelik, yolda kanlar içerisinde bulduğu köpeği aracına alarak, veterinere yetiştirdi. Çelik, bir kamyonun çarptığı tahmin edilen köpeği tedavisinin ardından sahiplendi. Aracıyla İslahiye ilçe merkezinden Akın Yolu mahallesi'nde bulunan evine giden Hacı İsmail Çelik, evlerinin yakınında yol kenarında bir kalabalık grup gördü. Grubu görünce ne olduğunu merak eden Çelik, araçtan inerek kalabalığı araladı. Yol kenarında acıyla kıvranan ve kanlar içerisinde bulunan bir yaralı köpeği gördü. Çelik, vatandaşların da yardımıyla köpeği aracına alıp, ilçe merkezine giderek köpeği veterinere yetiştirdi. Bir aracın çarptığı tahmin edilen köpeğe Veteriner Yusuf Yıldızgil tarafından müdahale edildi. Arka ayak derisinin kalktığı, vücudunun belli bölgelerinde kesik ve ezilmeler görülen köpeğin yaraları sarıldı. Veterinerde görev yapan teknisyen İsmail Bilben, "Arka ayaklarından bir tanesinin derisi tamamen kalkmış, damar kesilmiş. Öncelikle kanamasını durdurduk, gerekli tedaviyi uyguladık. Şimdi iyi daha da iyi olacak" dedi.

Köpeği veterinere yetiştiren Hacı İsmail Çelik, hayvanı bu hale getirenlere tepki göstererek, "Köpeğe yolda buldum. Bir araç çarpıp, bu şekilde bırakmış. İnsan vicdanı bu hayvanı orada bu şekilde bırakmaya razı olamaz. Kim bırakabilir bu hayvanı böyle. Çarpıp kaçan, hayvanı buş hale getiren insan olamaz. Hayvanlara şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Hayvanın çektiği acıyı anlamanın zor olmadığını da belirten Hacı İsmail Çelik, yaralı hayvanın çektiği acıya insanların bile dayanamayacağını söyleyerek, herkesten empati kurmasını istedi. Çelik, tedavisinin ardından köpeği sahiplenerek, evine götürdü.



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