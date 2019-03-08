Vicdan Hareketinden 'Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük' çağrısı - YALOVA
Vicdan Hareketinden "Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük" çağrısı - YALOVA - Basın açıklamasına katılanlardan detaylar - Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova 'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.
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