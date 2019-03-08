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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Vicdan Hareketinden 'Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük' çağrısı - YALOVA

Vicdan Hareketinden 'Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük' çağrısı - YALOVA

Vicdan Hareketinden "Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklara özgürlük" çağrısı - YALOVA - Basın açıklamasına katılanlardan detaylar - Vicdan Hareketi Platformu üyesi Gülfidan Aydemir'in basın açıklaması Yalova 'da Vicdan Hareketine destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Özgürlük Basın Açıklaması Sivil Toplum Rejim Irak 

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