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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar 'Marka Zirvesi 2019'da konuştu

Coşkun Bayraktar, Konferans, Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Strateji Erimli Mühendislik Konferans Öğrenciler 


- Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 'Marka Zirvesi 2019' adlı konferansa katılarak konuşma gerçekleştirdi. Bayraktar'ın iş tecrübelerini gençlere aktardığı konferansa katılım yoğun oldu. Dünyada ve Türkiye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ele alındığı “Marka Zirvesi 2019”, Ataşehir'de düzenlendi.
Sektörde önemli bir yere sahip markaların temsilcilerinin öğrencilere deneyimlerini aktardığı konferansa gençler tarafından yoğun katılım sağlandı. Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar da konferansta yaptığı konuşmayla tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaştı. Genç iletişimcilerin gelişimine katkı Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden, Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, "Üniversite öğrencilerine yönelik bu güzel organizasyona katıldığımız için çok memnun oldum. Bu organizasyonda iş hayatındaki tecrübelerimizi, çalışmalarımızı, stratejilerimizi öğrenci kardeşlerimizle paylaştık, bu arada bu konferansa katılan arkadaşlarımız bizim projelerimizde aktif olarak görev almaktalar, bundan dolayı çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yaşam merkezini anlatmaya çalıştım. Bizim yatırım hayatımızda bir mühendislik aşaması var yapım aşaması var bu gün bu zirvede iletişimci kardeşlerimizin bu planlama aşamasında geleceğe ışık tutarak ileriyi görmelerini ve ona göre hareket etmelerini anlattım ” diye konuştu.
(AZ-CGK-
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