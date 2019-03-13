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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Veysel Eroğlu seçim bürosu açılışına katıldı

Veysel Eroğlu seçim bürosu açılışına katıldı

Açılıştan görüntüler

Başbakan Samimiyet Karahisar Bakanlık Irak 

-Eroğlu açıklama

( AFYON KARAHİSAR)- Eski Bakan Eroğlu; "Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden çok daha güçlüdür" AFYON KARAHİSAR

- AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesine bağlı AK Parti Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy’un seçim bürosunun açılışına katıldı.
Seçim bürosu açılış merasimine, Veysel Eroğlu’nun yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, AK Parti Şuhut İl Genel Meclis adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Eroğlu "Özellikle şunu ifade edeyim 31 Mart seçimleri çok önemli her seçimden daha önemli. Çünkü biliyorsunuz AK Parti’nin önünü kesmek Türkiye’nin kalkınmasının önünü kesmek için her neredeyse bütün Batı ittifak halinde, dolayısıyla onların uzantıları var. Onlara temas etmeyeceğim ama Türkiye nereden nereye geldi. Eskiden özellikle başbakanlar yabancı devlet başkanlarının karşısında ezilir büzülürdü. Şimdi başı dik bir Türkiye var. Şunu gururla söylüyorum Türkiye’de en çok bakanlık yapan birisi olarak söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti devletimiz her zamankinden daha güçlü daha da güçlü olacaktır. İnşallah daha da güçlü olacaktır. Bu topraklar, Türkiye dünyanın merkezidir. Burayı elde etmek için çeşitli planlar yapmak için her şeyi yapıyorlar, planlar devam ediyor. Ama şu iyi bilinmelidir ki onların planları hesapları varsa bizimde Cenab-ı Allah’ında bir hesabı var. Cenab-ı Allah bu milletin her daim yanındadır ben buna yürekten inanıyorum" dedi.
AK Parti Karaadilli Belediye Başkan Adayı Mesut Ulusoy ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Tevazu, samimiyet gayret ile yılmadan yorulmadan gece gündüz demeden çalmadık kapı girmedik gönül bırakmadan halka hizmet hakka hizmet düsturundan yola çıkarak yaparsa yine AK Parti yapar anlayışıyla yola çıkarak emin adımlarla halkımızın destek ve gayretleriyle başarıya hep birlikte koşuyoruz. Beldemize bizden önce hizmet yapmış belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz belde halkından bu hizmetleri daha ileriye taşımak için bu göreve talibim sizlerin sayesinde" ifadelerini kullandı. (RD-KA-Y)
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