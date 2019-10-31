Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Ankara Büyükşehir standına büyük ilgi

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-Şentop'un ziyareti



( ANKARA ) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesinin stantlarını gezerek, projeler hakkında bilgi aldı ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2.Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

ATO Congresium Fuar Alanı’nda bugün başlayan ve 3 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek olan “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda Ankara Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Fuarın açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve milletvekilleri birlikte yaptı. Açılışın ardından Şentop, Büyükşehir Belediyesinin stantlarını gezerek, üç boyutlu hologramlarla anlatılan projeler hakkında bilgi aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Mavi Masa ve Kent Konseyine ait stantlarla katıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesinin faaliyet ve yeni uygulamaları tanıtılıyor. Fuarın en renkli alanlarından biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı standında Büyükşehir Belediyesiniı vizyonu ve projeleri üç boyutlu hologramlarla anlatılıyor. Fuarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, başta ulaşım olmak üzere belediye hizmetleri hakkında anket düzenliyor. Ankara Kent Konseyi’nin de katıldığı fuarda, katılımcılara “Nasıl bir Ankara hayal ediyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Kent Konseyi standında ayrıca Başkent’i tanıtan broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Fuarı ve belediyenin standını beğendiğini dile getiren Merve Varlı, EGO otobüslerine konulacak memnuniyet anketine ilişkin, “Bence çok güzel olmuş. Bazı şoförler kaba davranabiliyor. Bu durumun hemen merkeze bildirilmesi güzel bir uygulama” dedi.

Mavi Masa standında istek ve taleplerini dile getirme imkanı bulduğunu ifade eden Reyhan Yılmaz ise, “Gayet olumlu bir uygulama. Buradaki görevliler son derece ilgililer” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesindeki üç boyutlu hologramları çok beğendiğini söyleyen Elif Doğa Bektaş, “Çok beğendim. Buradan normal görünüyor ama gözlüğü takınca içine giriyormuşsunuz gibi oluyor. Bunu ilk defa sinemada görmüştüm. Gayet güzel bir uygulama” dedi.





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