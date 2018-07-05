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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Verimi artan 'Kırıkhan kavunu' üreticiyi sevindirdi - HATAY

Verimi artan 'Kırıkhan kavunu' üreticiyi sevindirdi - HATAY

Verimi artan "Kırıkhan kavunu" üreticiyi sevindirdi - HATAY - Tarlada toplanan kavunların traktöre yüklenmesi - Kavun toplayan işçiler - Kırıkhan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Temizkan ile röportaj - Kavun paketleyen işçiler - Kavun üreticisi Paşa İkizoğlu ile röportaj - İşçilerin kavun paketlemesi ve toplamasıHATAY (AA) - Hatay 'da kendine has kokusu ve tadıyla talep gören Kırıkhan kavununun rekoltesinin geçen yıl üretimde yaşanan kayıplar sonrası alınan tedbirler sayesinde artması çiftçileri sevindirdi.Kırıkhan ilçesinde yetiştirilen ve ilçenin adıyla tanınan "Ananas" ve "Galya" türü kavunlar yurt içinden yoğun ilgi görüyor. Talebe göre yurt dışına da gönderilen kavunların toplanması için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutuyor.Özenle toplanan kavunlar kalitesine göre ayırt edilerek paketleniyor.Kırıkhan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavunun ilçe tarımı için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kavun yetiştiriciliğinin birçok ailenin ekonomisine büyük katkı sağladığını anlatan Temizkan, geçen yıl ilçede toplam 15 bin dönüm alanda ekim yapıldığını anımsattı.Temizkan, bu ekime karşılık istenilen verimin alınamadığını hatırlatarak, "Geçen yıl olumsuz hava şartları ve kavunda görünen birtakım hastalıklar neticesinde ekilen alanın yarısına yakını kurudu. Bu yüzden de rekolte dönüme bir tona kadar düştü." dedi.
Yaşanan sorun nedeniyle bu yıl sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Temizkan, ekim alanının da bu sezon arttığını bildirdi.Örtü altında 12 bin açık alanda ise 5 bin olmak üzere toplam 17 bin dönüm alanda kavun ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden Temizkan, şöyle devam etti:"Ekiplerimizin ve çiftçilerimizin dikkatli ve yoğun çalışması neticesinde geçen yıl görünen kuruma hadisesi bu yıl olmadı. Bu sezon ilk yapılan hasatta dönüme 2,5 ile 4 ton arası verim elde ettik. Geçen yıl kuruma neticesinde toplam rekolte 20 ile 22 bin ton civarında olmuştu. Bu yıl ise ilk yapılan hasatlar dikkate alındığında rekoltenin 60 bin ton civarında olmasını bekliyoruz.Kavun üreticisi Paşa İkizoğlu ise bu yıl rekoltenin artmasının yanı sıra kalitenin de yükseldiğine dikkati çekerek, fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl ürünlerini 1 liranın altında sattıklarını anımsatan İkizoğlu, "Şu an kalitesine göre 1,20 ile 1,40 lira arasında fiyat değişiyor. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder." dedi.

Hastalık Tarım Bild Muhabir Yurt Dışı 

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