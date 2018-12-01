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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vergi kaçırdığı iddia edilen şarap işletmesine operasyon

Vergi kaçırdığı iddia edilen şarap işletmesine operasyon

Ele geçirilen şaraplardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Asad Bandrol Harekete Geç 


- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kapüşonları piyasadan toplayıp şarap şişelerinde kullanarak vergi kaçırdığı iddiasıyla bir işletmeye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda üzerinde daha önce kullanılmış kapüşon takılı bin 197 şişe şarap bulundu. Olay, Şarköy ilçesinin bir şarap işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarap üretimi yapan bir işletmenin Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu'na (TAPDK) yatırılan vergi harcıyla alınan bandrolün basılı olduğu kapüşonları piyasadan toplanarak defalarca kullanıldığı ihbarı Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığını harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çeşitli araştırmalar sonucunda firmaya şarap sevkıyatını yapan 59 SK 148 plakalı bir kamyonet tespit edilerek sevkıyat sırasında durduruldu. Kamyonette yapılan aramada daha önce kullanılan kapüşonların takılı olduğu bin 917 şişe şarap belirlenerek şaraplara el konuldu. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken Tekirdağ Vergi Dairesinden de personel talep edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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