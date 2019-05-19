Veresiye aşk defterini toprağa gömdü...Evlenme vaadiyle kendini dolandıran kadının borçlarını kaydettiği defteri bahçeye gömdü Haberi

-Veresiye aşk defteri

-Nasuh Özer'in defteri incelemesi

-Nasuh Özer ve Emine Ş.'nin resimleri

-Nasuh Özer'in bahçeyi kazması

-Defteri gömmesi

-Nasuh Özer röportajı



( ANTALYA -ÖZEL)- Nasuh Özer:- "Bu aşkta canım çok yandı"- "Paralı aşka tövbeliyim" ANTALYA



- Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği ‘veresiye aşk defteri’ni toprağa gömdü. Özer, “Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek borç paraya ihtiyacı olduklarını Hacer Özer’e anlatmaya başladı.

Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı.

Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi.

Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e yine iddialara göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.



130 bin liralık veresiye aşk defteri Talebi olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince, iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi. 5 yıl 5 ay hapis cezası 15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde sonucuna varıldı. Mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'nin 5 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca Özer'in, tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava, 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer’i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara itiraz eden Emine Ş. İle Nasuh Özer’in davası bir üst mahkemeye taşındı. Defteri toprağa gömdü Kara sonrası veresiye aşka tövbe eden Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi.



Özer, evinin bahçesindeki toprağı kürekle kazıp ‘paralı aşka tövbe’ diyerek veresiye aşk defterini gömdü. “Emine’den vazgeçtim” Emine Ş.’ye yüklü miktarda paralar verdiğini hatırlatan Nasuh Özer, verdiği paraları geri istediğini söyledi.



Özer, “Emine’den vazgeçtim. Benim paramı versin. Oturduğu evde benim paramla oturuyor. Benim param sayesinde kızını ve damadını kurtardık. Paramı yavaş yavaş ödesin. Eğer, ‘vermiyorum’ diyorsa, ben zorla alacağım. Cezayı yedi ama olsun. Ben yine de kendisinden parayı istiyorum.” dedi.

“Bu aşkta canım çok yandı” ‘Aşk defterini toprağa gömdüm’ diyen Nasuh Özer, bundan sonraki süreçte gerçek aşkı aradığını söyledi.



Özer şöyle devam etti: “Parayla yapmayacağım. Aşkımı parasız yaşayacağım. Parayla olanı deftere gömdüm. Gömsem de yine paramı alacağım, ama aşkı gömdüm. Bu aşkta canım çok yandı. Paralı aşka tövbeliyim. Biri bana, ‘ben seninle evleneceğim karşılığında sana para vereceğim’ dese istemiyorum. Aşık olsam bile istemiyorum. Ben gerçek aşkı arıyorum. Paramı değil, beni seven birisini arıyorum.”

