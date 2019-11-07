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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Veraset ilanı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklama şoku Haberi

Veraset ilanı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklama şoku Haberi

Tutuklanan yaşlı adamın adliyeden çıkışı

Polis Uyuşturucu Hapis Cezası Yaşlı Adam 

-Tutuklanmasına tepkisi
-Polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da adliyeye veraset ilanı için gelen 72 yaşındaki bir kişi hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan 72 yaşındaki M.K., veraset ilanı için geldiği Samsun Adliyesi'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalamasının bulunduğu ortaya çıktı. Adliyede polis tarafından gözaltına alınan M.K., gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Haksızlığa uğradığını iddia eden M.K., "Benim 17 yaşındaki çocuğuma tuzak kurdular ve ben bu suçu üzerime aldım. Haksız yere ceza aldım. Bana mahkeme kağıdı gelmedi. Suçsuz yere gözaltına alındım" diye bağırıp çağırdı. Polisler tarafından güçlükle yatıştırılan yaşlı adam, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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