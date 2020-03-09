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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Venüs’ün Renkleri

Venüs’ün Renkleri

Sergi Açışlı Görüntüleri,Röportaj Görüntüleri.

( AMASYA ) -- 3. kişisel sergisini açtı AMASYA

El Sanatları El Sanatları Sergisi 


- Amasya’da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, 3. kişisel karışık el sanatları sergisini açtı. "Venüs’ün Renkleri" adlı seri 9-15 Mart arasında Hazeranlar Konağı sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan yaptı. 3. kişisel karışık el sanatları sergisini açan Şaziye Aslı Çuhadar, “Üçüncü serginin karışık el sanatları sergisi her çeşit sanatın her dalı var içerisinde çini var, guaj boya var, tablolar, taş boyama var, takı tasarımı var ve daha değişik objeler farklı olan her şeyi tasarıma ait her şeyi sergiledim. Bu sergide her şey kendime ait. Tasarım yapmayı çok seviyorum, karışık her sanattan, her sanat dalından eserler var. Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Amasya'yı çok seviyorum, Amasya tabloları, Amasya çini çalışmaları, ayrıca resme bağlı değil, şiirlerimde var karışık renkli olduğunu düşünüyorum. 7 gün buradayız. Bütün Amasyalı sanatseverleri bekliyorum” dedi.
(AÖ-SLH-Y)
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