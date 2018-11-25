Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Venezuelalı itfaiyeciler, eğitim için kıtalar aşarak İzmit'e geldi İzle

Venezuelalı itfaiyeciler, eğitim için kıtalar aşarak İzmit'e geldi İzle

Eğitimlerden görüntüler

2010 Yılı Eğitim Merkezi Dumanlı İtfaiye Eri İtfaiyeciler 

-İtfaiyecilerin alevlere müdahale etmesi
-Eğitmenler tarafından itfaiyecilere bilgiler aktarılması

( KOCAELİ )- Kocaeli itfaiyesi, Dünya'nın eğitim merkezi oldu KOCAELİ

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen itfaiyecilik eğitim programı kapsamında yaklaşık binlerce kilometre uzaklıktan Kocaeli’ye gelen Venezuelalı itfaiyeciler, Türk itfaiyecilerden eğitim aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlenen “İtfaiyecilik Eğitim Programı” kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden ve çeşitli ülkelerden gelen itfaiyeciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimlerden faydalanıyor. Alanında uzman itfaiyecilerin bulunduğu Kocaeli İtfaiyesi tarafından sürdürülen programda 77’nci grubun eğitimleri tamamlandı. Aksaray’dan 2, Burdur’un Bucak ilçesinden 2, Erzincan’dan 2, Eskişehir’in Çifteler ilçesinden 1, Giresun’un Bulancak ilçesinden 1, Hatay’dan 1 ve Kırklareli’den 1 olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 10 itfaiyecinin katıldığı eğitimlerden yararlanmak için binlerce kilometre uzaklıktaki Venezuela’dan 4 itfaiye personeli eğitim almak için Kocaeli’ye geldi. 12 gün 96 saat boyunca eğitim aldılar 2010 yılından bugüne devam eden eğitimlerde Venezuela ve farklı illerden gelen itfaiyecilere 12 gün 96 saat boyunca eğitim verildi.
Eğitim kapsamında itfaiye personellerine yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı mesleki konularında uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı. 2010 yılından bu yana eğitimlere Türkiye genelindeki Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden bin 773 itfaiye personeli katıldı.
Onlarca ülkeden yüzlerce itfaiye eri eğitildi Kazakistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tunus, Kolomor, Kolombiya, Arjantin, Filistin, Şili gibi birçok yabancı ülkeden bugüne kadar 151 itfaiye personeli gibi Türk itfaiyecilerin bilgilerinden Venezuelalı itfaiyeciler de yararlanma fırsatı buldu.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı