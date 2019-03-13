Venezuela muhalefetinin elektrik kesintisi protestosu Video
- - Gösterilere katılanlardan detay görüntülerCARACAS (AA) - Venezuela’da 7 Mart’tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi. Başkent Caracas 'ın da bazı bölgelerinde protesto gösterisi yapan Venezuelalıların bir kısmı Santa Fe semtinden geçen otoyolu bir süre trafiğe kapattı.
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