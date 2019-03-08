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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Venezuela’daki elektrik kesintisi 20 saati devirdi - ABD’li Senatör: “Elektronik saldırı uygulamasına yanlış tıkladım”

- Venezuela’daki elektrik kesintisi 20 saati devirdi - ABD’li Senatör: “Elektronik saldırı uygulamasına yanlış tıkladım”

ülkeden görüntüler

( KARAKAS ) - Venezuela’daki elektrik kesintisi 20 saati devirdi- ABD’li Senatör: “Elektronik saldırı uygulamasına yanlış tıkladım” KARAKAS

Devlet Televizyonu Basın Toplantısı Elektrik Kesintisi Elektrik Tüketimi Hidroelektrik Santrali 


- Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin 20 saattir devam ettiği belirtildi. Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin hala devam ettiği aktarıldı. Yaklaşık 20 saattir etkili olan elektrik kesintisi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasını emrettiği belirtildi. İşyerlerinin ise muhalif çeteciler tarafından soyulmaması için açılmamasını istedi. Sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilirken şimdiye kadar ulusal ağı bozan herhangi bir sorunun yaşanmadığı başkent Karakas'ın bazı bölgelerine yavaş yavaş elektrik verilmeye başlandı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodrguez de, devlet televizyonundan halka sabır çağrısında bulundu, gün bitmeden tüm ülkede elektriğin yeniden geleceği müjdesini verdi. ABD’li senatörden dalga geçen tweet Maduro hükümetinin elektrik kesintisi yüzünden suçladığı ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio bir kez daha ülkedeki durumu alaya alan bir paylaşımda bulundu. Rubio, ”Venezuela halkından özür dilerim. Apple’dan indirdiğim 'elektronik saldırı' uygulamasının yanlış yerine tıklamış olmalıyım” dedi.
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'daki ekonomik sorunların nedenlerinin yaptırımlarımız olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Yaptırımlar kesintilerden çok daha yeni” mesajını verdi. Guaido video ile Twitter’dan duyurdu Kendisini devlet başkanı ilan etmiş olan Juan Guaido da konuya ilişkin, "Bir anneye yemek yapmamasını, makineye bağlı hastaya ölmemesini nasıl söylersin. Güçsüz bir ülkede çalışması gereken bir çalışanı elektriksiz nasıl çalıştırırsın?” paylaşımında bulundu. Ulusal Şirket sabotajı doğruladı Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı.
Ancak saldırıya dair ayrıntı verilmedi. Güneydoğudaki Bolvar eyaletinde bulunan Guri hidroelektrik santrali, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.
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