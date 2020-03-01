Venezuela’da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede yaşandı - CARACAS
- Muhalif milletvekili Juan Guaido'nun taraftarlarıyla buluşması - Araç içinden çekilen görüntülerde aracın kaportasına vurulması - Bir kişinin destekle yürümesi - Bir aracın hasar gören camları ve kapı kolları - Yaralı bir kişinin fotoğrafı - Muhalif milletvekili Juan Guaido'nun taraftarları ile yürümesiVenezuela’da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede yaşandı - Barquisimeto kentindeki olayın ardından açıklama yapan Guaido, muhalifleri 10 Mart'ta ülke genelinde sokağa çıkmaya çağırdıBOGOTA (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, bir hükümet destekçisinin kendisine ve taraftarlarına silah doğrulttuğunu öne sürdü.Ülke basınındaki haberlere göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen Guaido, başkent Caracas 'ın batısındaki Barquisimeto kentinde muhaliflerle buluştu. Burada düzenlenen yürüyüş sırasında Guaido'yu protesto eden grup ve yanlıları arasında arbede çıktı. Olaylarda bazı Guaido taraftarları hafif yaralanırken, ekibindeki birkaç araç da hasar gördü.Bu sırada bölgedeki maskeli bir kişinin Guaido ve taraftarlarına silah doğrulttuğu ifade edildi.Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Guaido, "Diktatörlüğün bana ve insanlarıma silah doğrulttuğunu görmek beni ne korkutuyor ne de endişelendiriyor. Ben bu yola girdiğimde neyle karşılaşacağımı biliyordum." ifadelerini kullandı.Guaido, ayrıca muhaliflere 10 Mart'ta tüm ülkede sokağa çıkma çağrısı yaptı.ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen Guaido ve basın ofisi daha sonra, kendilerine silah doğrultan maskeli kişinin görüldüğü fotoğrafı ve olaylara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.Guaido ve muhalifler maskeli kişinin hükümet destekçisi olduğunu iddia ederken, sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Michael G. Kozak olayı kınadı.
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