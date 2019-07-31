Venezuela'da gazetelerin ölümü: 58 gazete kapandı İzle
Dünya genelinde pek çok gazete okuyucunun internete yönelmesi nedeniyle zor durumda. Venezuela'da ise durum daha da kötü. Hükümete eleştirel yaklaşan gazeteler, kağıt işletmelerinin devletin tekelinde bulunması nedeniyle gazete basmakta zorlanıyor. Şu ana dek ülkede 58 gazete kapandı. Üstelik bilginin hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde.
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