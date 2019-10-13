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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Venezuela Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı - “Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım”

- Venezuela Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı - “Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım”

Büyükelçinin açıklaması

( KARAKAS ) - Venezuela Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı- “Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım” KARAKAS

Hükümet Terörizm Gori 


- Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı vererek, “Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım” dedi.
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve destek mesajı gönderdi. Reyes, “Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye’nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var” ifadelerini kullandı. Büyükelçisi Reyes, Türkçe olarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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