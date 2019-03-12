Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Venezuela 100 Saatten Fazladır Elektriksiz - Pompeo Suçu Küba Ve Rusya'ya Attı

- Venezuela 100 Saatten Fazladır Elektriksiz - Pompeo Suçu Küba Ve Rusya'ya Attı

yağma görüntüleri

Hastane Politika Cep Telefonu Hükümet İş Dünyası 

-detaylar

( KARAKAS ) - Venezuela 100 saatten fazladır elektriksiz- Pompeo suçu Küba ve Rusya'ya attı KARAKAS

- Venezuela’da 100 saatten fazladır süren elektik kesintileri nedeniyle hükümet, eğitim ve iş dünyasındaki faaliyetlerin askıya alınma süresini uzattı. Bugün de okullarda ders yapılamayacak. Venezuela genelinde elektik kesintileri 100 saatten fazla süredir devam ediyor. Elektrik kesintilerinde 5’inci güne girilen Venezuela’da iş yerleri ve okullar hükümetin emriyle açılmayacak. Ülke genelinde yağma olayları artarken, hastanelere cep telefonu ile girmek yasaklandı. Pompeo suçu Küba ve Rusya’ya attı Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'nın elektrik sisteminin yılların verdiği yıpranmaya dayanamadığını iddia ederek "Hastanelerdeki insanlar ölüyor, yemekler çürüyor, iletişim çöküyor" ifadelerini kullandı. Venezuela'daki gerçek emperyalist gücün Küba olduğunu iddia eden Pompeo, Rusya’nın ise bu krizi körüklediğini açıkladı.
Küba, Venezuela’daki ucuz enerjiye muhtaç Pompeo, Maduro’nun, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro’dan, Venezuela’yı tarihinin en kötü krizine götüren sosyalist politikaları uygulamayı öğrendiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiyi vurguladı. Küba benzeri ekonomik politikaların Venezuela’yı zengin bir ülkeden yıkılmış bir ülkeye çevirdiğini iddia ederek Küba'nın Venezuela'daki ucuz enerjiye ihtiyacı olduğunu hatırlattı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı