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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Velilerden özel okulda maaş alamadıkları iddia edilen öğretmenlere destek Haberi

Velilerden özel okulda maaş alamadıkları iddia edilen öğretmenlere destek Haberi

Toplanan velilerin sloganları

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- Kalabalıktan görüntü
- Basın açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, Sultan Ahmet Meydanı’nda bir araya gelerek maaşlarını alamadıkları iddia edilen öğretmenlere sahip çıktı. İstanbul’da bulunan Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, okullarda bulunan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialar üzerine Sultan Ahmet Meydanı’nda bir araya geldi. Veliler okullarda bulunan öğrencilerinin derslerinin aksamaması ve eğitimlerin devam etmesi için yetkililere seslendi. Veliler adına basın açıklaması yapan Hale Gönüllü, amaçlarının öğretmenlerin sesi olmak olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldubittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Nitelik eğitim ve öğretmen olmazsa olmazlardandır. Eğitime devam edecek kampüslerin fiziksel olarak kullanılmasının sağlanmasını istiyoruz. Öğretmen ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini istiyoruz” dedi.
Veliler açıklamanın ardından topladıkları dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.
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