Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Veliler servis araçlarını anbean takip edebilecek İzle

Veliler servis araçlarını anbean takip edebilecek İzle

Servis araçlarının görüntüsü,

Bild Eğitim Öğretim Yılı 

-Servis araçlarına takip cihazının takılması,
-Takan Ekip ile Röp,
-Servis aracı sürücüsü ile röp, detay.

( DÜZCE - ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de öğrenci servis araçları yeni öğretim yılına hazır. Servis araçları zorlu olan araç takip sistemini araçlarına taktırdılar veliler araçları anbean takip edebilecekler. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci servis sürücüleri araçlarına mecburi olan araç takip cihatlarını taktırıyorlar. Düzce’nin Çilimli ilçesinde öğrenci servis araçlarına araç takip cihazı takan firmanın görevlisi Ercan Ay, “Taktığımız cihaz ile araçların kaç kilometre hızla gittiğini öğrenci velileri kendilerine verilen şifre ile görerek görebilecekler. Konum bilgisini aracın nerede olduğunu görebilecekler. Nerede ne kadar beklediğine kadar tüm bilgileri velilerimiz görebilecek” dedi.
Servis Sürücüsü Kadir Uğurlu ise araç takip sisteminin takılmasının zorunlu olduğunu bildirerek “Kooperatif olarak tüm araçlarımıza araç takip sistemini monte ettiriyoruz. Bu şekilde hem daha güvenli, hem veliler için olduğu kadar bizim içinde daha güvenli olacak. Velilerinde de gönülleri daha rahat olacak” diye konuştu.
(AY)
İlgili Foto Galeriler
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Hem Sınıfı Değiştirdi, Hem De Klasik Eğitim AnlayışınıHem Sınıfı Değiştirdi, Hem De Klasik Eğitim Anlayışını
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı