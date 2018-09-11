Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Velayet mağduru küçük çocuk ailesi yüzünden okula gidemiyor İzle

Velayet mağduru küçük çocuk ailesi yüzünden okula gidemiyor İzle

Baba Adem Kılıç ile röportaj

Nafaka Küçük Çocuk 

-Küçük çocuk ile röportaj
-Baba Adem Kılıç'ın eski eşini araması
-Adem Kılıç'ın telefonda kızı ile görüşmesi
-Detaylar
-fotoğraf

( SAMSUN ) SAMSUN

– Samsun’da anne ve babasının boşanması nedeniyle velayet meselesi yüzünden mağdur olan küçük çocuk, ailesinin anlaşmazlığı yüzünden okula gidemiyor.Samsun’da anne ve babasının boşanması nedeniyle velayet meselesi yüzünden mağdur olan 11 yaşındaki çocuk, ailesinin anlaşmazlığı yüzünden okula gidemiyor. 3 yıl önce bir takım meseleler yüzünden anlaşmalı olarak eşiyle boşandığını dile getiren 42 yaşındaki Adem Kılıç, velayet meselesi yüzünden oğlunu okula yazdıramadığını dile getirdi. Oğlunu okula kayıt ettirebilmek için annesinin velayetini kendisine vermediğini iddia eden Kılıç, "Oğlumun velayeti annesinde olduğu için ben onu şu anda okula kayıt ettiremiyorum ve hiçbir resmi işlem yaptıramıyorum. Ben ona çocuğu al yanında okut diyorum ancak kendisi oğlumu istemiyor. Ben bu şekilde arada kaldım. Ne bana velayeti veriyor ne de çocuğu kendisi okutuyor. Madem istemiyor velayeti bana versin ki oğlumu okula yazdırabileyim. Bu çocuk böyle ne olacak. Sürekli benimle uğraşıyor ayrıldığımızdan beri. Beni sürekli mahkemeye veriyor. Hala kurtulamadım kendisinden. Nafaka ödemediğimi ve onu tehdit ettiğimi iddia ederek beni şikayet ediyor sürekli. Ben onu aramıyorum bile. Çocuklarımın nafakasını da her ay ödüyorum. Çocuklarımı da bana karşı doldurmuş durumda. Arasam bile ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Benim bu çocuğum, annesi istemeyince benim yanıma gelmek istedi. Hatta evden kaçmış. Daha sonra beni aradılar, bu çocuk sensiz durmuyor diye. Ben de Bursa’ya gidip aldım. Bu sene burada çocuğu okula kayıt ettirmek istiyorum hiçbir yere almıyorlar. Çünkü velayeti bende değil. Şu an 6. sınıfa gitmesi gerekiyor ancak velayeti eski eşim bana vermediği için çocuğum mağdur durumda. Ben ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizlik içerisindeyim. Annesinin yanında okusun diyorum ama almıyorlar yanlarına. Tek istediğim çocuğumun okula gitmesi. Bu yüzden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.
11 yaşındaki Sinan Kılıç ise "Benim tek istediğim okula gidebilmek. Annem beni istemediği için babamın yanına geldim ben. Ama velayetimi vermediği için okula gidemiyorum. Ben aradığım zaman, annem bana seni istemiyorum diyor. Ben okula gitmek istiyorum. Bu yüzden velayetimin babama verilmesini istiyorum" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı