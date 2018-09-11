Velayet mağduru küçük çocuk ailesi yüzünden okula gidemiyor İzle

-Küçük çocuk ile röportaj

-Baba Adem Kılıç'ın eski eşini araması

-Adem Kılıç'ın telefonda kızı ile görüşmesi

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( SAMSUN ) SAMSUN



– Samsun’da anne ve babasının boşanması nedeniyle velayet meselesi yüzünden mağdur olan küçük çocuk, ailesinin anlaşmazlığı yüzünden okula gidemiyor.Samsun’da anne ve babasının boşanması nedeniyle velayet meselesi yüzünden mağdur olan 11 yaşındaki çocuk, ailesinin anlaşmazlığı yüzünden okula gidemiyor. 3 yıl önce bir takım meseleler yüzünden anlaşmalı olarak eşiyle boşandığını dile getiren 42 yaşındaki Adem Kılıç, velayet meselesi yüzünden oğlunu okula yazdıramadığını dile getirdi. Oğlunu okula kayıt ettirebilmek için annesinin velayetini kendisine vermediğini iddia eden Kılıç, "Oğlumun velayeti annesinde olduğu için ben onu şu anda okula kayıt ettiremiyorum ve hiçbir resmi işlem yaptıramıyorum. Ben ona çocuğu al yanında okut diyorum ancak kendisi oğlumu istemiyor. Ben bu şekilde arada kaldım. Ne bana velayeti veriyor ne de çocuğu kendisi okutuyor. Madem istemiyor velayeti bana versin ki oğlumu okula yazdırabileyim. Bu çocuk böyle ne olacak. Sürekli benimle uğraşıyor ayrıldığımızdan beri. Beni sürekli mahkemeye veriyor. Hala kurtulamadım kendisinden. Nafaka ödemediğimi ve onu tehdit ettiğimi iddia ederek beni şikayet ediyor sürekli. Ben onu aramıyorum bile. Çocuklarımın nafakasını da her ay ödüyorum. Çocuklarımı da bana karşı doldurmuş durumda. Arasam bile ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Benim bu çocuğum, annesi istemeyince benim yanıma gelmek istedi. Hatta evden kaçmış. Daha sonra beni aradılar, bu çocuk sensiz durmuyor diye. Ben de Bursa’ya gidip aldım. Bu sene burada çocuğu okula kayıt ettirmek istiyorum hiçbir yere almıyorlar. Çünkü velayeti bende değil. Şu an 6. sınıfa gitmesi gerekiyor ancak velayeti eski eşim bana vermediği için çocuğum mağdur durumda. Ben ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizlik içerisindeyim. Annesinin yanında okusun diyorum ama almıyorlar yanlarına. Tek istediğim çocuğumun okula gitmesi. Bu yüzden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

11 yaşındaki Sinan Kılıç ise "Benim tek istediğim okula gidebilmek. Annem beni istemediği için babamın yanına geldim ben. Ama velayetimi vermediği için okula gidemiyorum. Ben aradığım zaman, annem bana seni istemiyorum diyor. Ben okula gitmek istiyorum. Bu yüzden velayetimin babama verilmesini istiyorum" diye konuştu.



