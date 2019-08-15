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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu Haberi

Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu Haberi

Milletvekili Ünal'ın patos vurma anları

( KARABÜK )- Milletvekili köylülerle birlikte çalıştı KARABÜK

Sosyal Medya Patos 


- AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla toplanan ekinleri attı. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal bir dizi ziyaretler kapsamında Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü’ne gitti. Köylülerle bir araya geldikten sonra yaşanılan sıkıntıları dinleyerek çözümler üretilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Geri dönüş yaptığı sırada patos makinesi ile çalışan çiftçileri gören Ünal, aracından inerek eline aldığı tırpanla, arpa ve samanı birbirinden ayıran patos makinesine toplanan ekinleri attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal büyük beğeni topladı. Çiftçilerle yaptığı sohbette, her zaman onlarla birlikte olacağını ve gerekli destekleri vereceklerini belirten Ünal, çalışmalarında kolaylıklar diledi. (RB-
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