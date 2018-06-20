Vekil adayı, seçim aracının şoförü rahatsızlanınca direksiyona kendisi geçti

-Vatandaşları selamlaması

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( İSTANBUL )- AK Partili Baykurt, seçim minibüsünün şoförü rahatsızlanınca direksiyona geçti İSTANBUL



- AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Av. H. Mehmet Baykurt, seçim aracının şoförü rahatsızlanınca direksiyona kendisi geçerek çalışmalara devam etti. Sultangazi ilçesinde seçim çalışmalarını gerçekleştiren Baykurt, sokakta oynayan çocuklara boyama kitabı dağıtıp, pencerelere çıkan ailelerin geçmiş bayramlarını kutladı. Bu esnada seçim aracını kullanan şoförü kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Ambulansın aranmasını isteyen Baykurt’a şoförü engel olup, sadece tansiyonunun düştüğünü ve iyi olduğunu ifade etti ancak Baykurt şoförü kendi aracına dinlenmeye göndererek, direksiyona kendisi geçti. "Mesele Millet Hizmet Etmekse Şoförlük de Yaparız" Araçta konuşan Baykurt, arabanın şoförünün rahatsızlanması üzerine direksiyona geçtiğini belirterek, mesele vatan ve millete hizmet etmek ise şoför de dahil hiçbir görevden kaçınmayacaklarını söyledi.



Baykurt, “Bu memlekete, vatana, millete hizmet etmek için şoförlük de yaparım, çiçek de dağıtırım, her şeyi yaparım” diye konuştu.

Aracın direksiyonunda vekil adayının olduğunu öğrenen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Baykurt, vatandaşlarla selamlaşıp karşılaştığı çocuklara aracı durdurup aracın içinden boyama kitabı dağıtmaya devam etti. "Milletimizde Bu Azim Oldukça Bu Milleti Kimse Yıkamaz" Kapıdan kendisini çaya davet eden Edirneli Yaşlı Vasfiye Teyzeyi kırmayan Baykurt, aracı durdurup yaşlı teyzenin evine misafir oldu. Evde oturan yaşlı hanımlarla bayramlaşan Baykurt neler yaptıklarını sorarak bir süre sohbet etti. Ev sahibi Vasfiye Teyze, akşam okuluna gidip okuma yazma öğrendiğini belirterek okulda aldığı notları gösterdi. Bunun üzerine Baykurt, “Biz asla pes etmeyen bir milletiz. Azmimiz ve irademizle evelallah üstesinden gelemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu yaşında teyzemiz gidip azmederek okuma yazma öğreniyor. Ne yapacağım bu yaştan sonra okuma yazmayı öğrenip demiyor. Bu millettin göğsündeki bu imanlı azim durdukça, bu milletin sırtını kimse yere getiremez. Ekonomik oyunlarla, darbelerle ve 15 Temmuz’da olduğu gibi darbe kalkışmalarıyla bu millete ayar vermeye çalışan, yarınlarını karanlıklara boğmak isteyenlere inat, bu millet ampulünü yakıp umutlarını diri tutmaktadır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra o ampulün gücü artık sadece Türkiye’yi değil, tüm ümmet coğrafyasını aydınlatacak güce kavuşacak” şeklinde konuştu.



