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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazenin tören alanına getirilişi, namazın kılınışı, dua ve helallik alınması, cenazenin mezarlığa götürülüşü

( KAHRAMANMARAŞ ) - Vefat eden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı KAHRAMANMARAŞ

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- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki tankçı uzman çavuş Mehmet Kirik’in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 4 yıl önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı 70. Piyade Mekanize Tugayı’nda göreve başlayan Elbistanlı tankçı uzman çavuş Mehmet Kirik, bacağındaki çapraz bağların kopması sonucunda tedavi altında olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Enfeksiyon kaptığı iddia edilen Kirik’in cenazesi, ilçeye getirildi.
Cenaze, buradan da otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kirik için memleketi Elbistan'da askeri cenaze töreni düzenlendi.
Hocazade Camii önündeki askeri törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, askeri erkan, emniyet personelleri, Kirik’in Mardin’in Midyat ilçesinde beraber görev yaptığı silah arkadaşları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kirik’in Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, polis araçlarının sirenleri eşliğinde ilk olarak baba ocağına götürüldü. Daha sonra törenin yapılacağı alana getirilen naaş, burada silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Kirik’in babası Veysel Kirik ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Burada da cenaze törenine katılanlardan helallik alındı. Kirik’in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından tekrar silah arkadaşlarının omuzlarına alındı. Bir süre askerlerin taşıdığı tabut, Kirik’in yakınları ve vatandaşlar tarafından omuzlanarak mezarın olduğu yere kadar götürüldü. Bekar olduğu öğrenilen Kirik’in cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde Hocazade Mezarlığı'nda defnedildi.
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