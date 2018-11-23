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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - MERSİN

Vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - MERSİN

- Vefat eden polis memuru Mustafa Kayhan'ın cenaze töreniMERSİN (AA) - Mersin 'de yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle 45 yaşında vefat eden polis memuru Mustafa Kayhan, son yolculuğuna törenle uğurlandı.Solunum rahatsızlığı sonucu dün hastaneye kaldırılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Kayhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayhan için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Kayhan'ın naaşı, burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına kadar taşındı.Cenaze, Mersin Şehir Mezarlığında defnedildi

Cenaze Arabası Hastane Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı 

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