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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vefat eden Kore gazisine son görev yerine getirildi

Vefat eden Kore gazisine son görev yerine getirildi

cenaze namazının kılınması

Cenaze Cenaze Namazı Askeri Araç Uttu 

-cenazenin askeri araçla mezarlığa götürülmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Hayatını kaybeden Kore Gazisi İsmail Ayaz, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. 88 yaşındaki Kore Gazisi İsmail Ayaz, yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Elazığ'a getirilerek tören yapılacağı İhsaniye Cami'ne götürüldü. Ayaz'ın naaşı başında askerler bir süre nöbet tuttu. Daha sonra Kore Gazisi Ayaz için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, STK müdürleri ve yakınları katıldı.
Askerler tarafından omuzlara alınan Ayaz'ın naaşı Asri Mezarlığı'na götürülerek aile mezarlığında toprağa verildi.

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