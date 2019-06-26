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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni - ANKARA Haberi

Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni - ANKARA Haberi

- Eski Bakan Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki camisinde düzenlenen cenaze töreni - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun törene katılması - Cenaze namazının kılınması - Eski Bakan Yücel Seçkiner'in naaşının top arabasına konulmasıANKARA (AA) - Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik Ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı 

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