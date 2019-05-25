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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vefat eden babasının balmumu heykelini evinde sergiliyor - GİRESUN Haberi

Vefat eden babasının balmumu heykelini evinde sergiliyor - GİRESUN Haberi

- Balmumu heykelinden detay - Mürteza Kuğu ve babasının balmumu heykeli detayı - Mürteza Kuğu ile röportaj - Annesi Emine Kuğu'nun heykel ile detayıVefat eden babasının balmumu heykelini evinde sergiliyor - Giresun lu Mürteza Kuğu'nun, vefat eden babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli, evin baş köşesindeki yerinde canlı gibi duruyor - Mürteza Kuğu: - "Selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor ama onun balmumundan olduğunu anlayınca şaşırıyorlar"GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun lu Mürteza Kuğu'nun vefat eden babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli, eve gelen misafirleri şaşırtıyor.İlkbahar ve yaz aylarını Görele ilçesinin Şahinyuva köyündeki evinde geçiren Kuğu, 6 yıl önce 76 yaşında ölen babası Mahmut Kuğu'ya duyduğu sevgi ve minnetten ötürü Bursa'da babasının balmumu heykelini yaptırdı.Kuğu, köydeki evine getirdiği ve babasının kıyafetlerini giydirdiği heykeli, evinin baş köşesine oturttu. Eve gelen misafirler canlı sandıkları heykel karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimileri heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor.Mürteza Kuğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yörede halk tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi.

Babasının her zaman çocukları sevindiren, vatandaşlarla şakalaşan, iyi bir sima olduğunu dile getiren Kuğu, bir anımsatma olması amacıyla babasının balmumu heykelini yaptırmaya karar verdiğini kaydetti.
Kuğu, balmumu heykel fikrinin, Bursa'da bir müzede gezdiği sırada oluştuğunu belirterek, "Bir gönül ehli kişilik olan babamı ölümsüzleştirmek için balmumu heykelini yaptırdık. Heykeli de evimizin baş köşesine oturttuk, ona bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada sadece kalıp olarak yer alıyor." dedi.
Havanın durumuna göre heykeli bahçeye de çıkardığını ifade eden Kuğu, "Hava yağmursuz ve serin olduğunda dışarıya da çıkarıyorum. En çok minnet duyduğumuz yönü onun bize bıraktığı güzel ahlak ve terbiye. Onun oğlu olduğunu söylediğimiz herkesten rahmet duyuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
Mürteza Kuğu, heykeli görenlerin babasını çoğu zaman canlı zannettiğini belirterek, şöyle devam etti:"İlk kez gelip tanımayanlar selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor ama onun balmumundan olduğunu anlayınca şaşırıyorlar. 'Amca neden hareket etmiyor?' diyenler oluyor, yanına kadar gidip el uzatanlar oluyor. Canlı gibi duruyor, damarlarına kadar ince ayrıntıları var, 4 senedir balmumu heykeli burada duruyor."Balmumu heykelinde babasının kıyafetlerinin yer aldığını dile getiren Kuğu, heykeldeki ayakkabı, ceket, baston ve kavalın babasına ait olduğunu söyledi.

Kuğu, 80 yaşındaki annesi Emine Kuğu'nun zaman zaman heykelin yanına gelip babasına "Kerem" diye seslenerek dertleştiğini de sözlerine ekledi.

Ölümsüz Balmumu Heykeli Muhabir İlkbahar Irak 

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