Vefat eden asker toprağa verildi - ADANA

cenaze töreniVefat eden asker toprağa verildi - Çanakkale'deki birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Acemi Er Oğuzhan Kaman, memleketi Adana 'da defnedildi toprağa verildiADANA (AA) - Çanakkale'deki eğitim birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Acemi Er Oğuzhan Kaman (23), memleketi Adana 'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 116. Eğitim Alay Komutanlığında eğitim sırasında rahatsızlanarak vefat eden Kaman'ın cenazesi uçakla Adana 'ya getirildi. Cenaze, Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulkadir Ağa Cami'sine götürüldü.Yaklaşık 3 hafta önce askere gittiği belirtilen Kaman'ın tabutunun üzerine, askere giderken hazırlanan ve üzerinde ismi ile '"O şimdi asker" yazılı şal örtüldü. Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaman, ilçeye bağlı kırsaldaki Kurtkulağı Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Kaman'ın yakınları, Vali Mahmut Demirtaş askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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