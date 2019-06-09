Vefalı öğretmenden öğrencilerine yarım asır sonra ziyaret İzle

-okulun etrafında gezen öğretmen ve öğrencisi

-öğrencisi ile birlikte okulun bahçesinde hatıra resimleri çekmesi

-Türk dili Edebiyatı Öğretmeni Şükriye Coşkun ile röportaj

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( BATMAN - ÖZEL)- 70 yaşındaki Şükriye Öğretmen, ilk görev yeri olan Batman’ın Gercüş ilçesine gelip öğrencilerini ziyaret etti- Okulun bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren vefalı öğretmen, duygulu anlar yaşadı BATMAN



- İlk görev yeri olan Batman’ın Gercüş ilçesine gelen 70 yaşındaki Şükriye Coşkun, öğrencilerini ziyaret edip hasret giderdi. İlk göz ağrısı olan okulun bahçesinde dolaşıp fotoğraf çektiren Şükriye öğretmen, 47 yıl önceki öğrencileri ile görüşüp duygu dolu anlar yaşadı. Batman'ın Gercüş ilçesinde, eski adı Gercüş Lisesi olan şimdi Gercüş Anadolu Lisesi ismi ile eğitime devam eden okula öğretmen olarak atanan Şükriye Coşkun, göreve ilk başladığı okulu ve öğrencilerini 47 yıl aradan sonra ziyaret etti. Okulun bahçesinde gezen ve resim çektiren Şükriye öğretmen, anılarını tazeleyerek duygu dolu anlar yaşandı. “20 yaşında Ayvalık’tan Gercüş’e geldim” Ziyaret ile ilgili konuşan Şükriye Coşkun, ilk görev yeri olan Gercüş Lisesini ve öğrencilerini ziyaret ettiğini söyledi.



Coşkun, “Uzun yıllar, öğretmen ve idarecilik yaptıktan sonra emekli oldum, Mezun olduğum yıl burada göreve başladım. Mecburi hizmetim vardı, yatılı okumuştum burada göreve başladım, burası bana kucak açtı. Burada bütün acemiliğimi attım ve güzelim çocuklarımla beraber çalıştım, 47 yıl sonra hepsi beni arıyorlarsa hepsi bana saygılarını sunuyorlarsa bu her halde karşılıklı bir sevgi iletişimindendir. Buraya geldiğimde çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Hiç ümit etmiyordum ama çok mutlu oldum çok sevindim, oğlum ve gelinim bana yardımcı oldular buraya gelmemi sağladılar. Çok mutluyum gençliğim aklıma geldim ilk öğretmenlik günlerim aklıma geldi mutluyum hüzünlüyüm ama daha doğrusu duygusalım. Henüz 20 yaşında Ayvalık’tan Gercüş’e geldim. Burada göreve başladım bu insanlar beni bağırlarına bastılar. Çok gençtim beni gerçekten bir sevgi çemberine aldılar” dedi.

Öğrencisi Ali Öner ise öğretmenlerinin yıllar sonra Gercüş’e gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Kendilerinin onu onun da öğrencilerini unutmadığını aktaran Öner, Şükriye Öğretmene ziyareti için teşekkür etti.

