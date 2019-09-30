Vefakar öğretmenden hastane odasında ders

-Hastanenin dış görüntüsü

-Öğretmenin hastane odasına girmesi

-Öğrencisini öpmesi

-Ders anlatması

-Öğretmen ile röp

-Öğrenci ile röp

-Veli ile röp

-Okul Müdürü ile röp

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Vefakar öğretmen davranışıyla büyük beğeni topladı ADIYAMAN



- Adıyaman’da vefakar öğretmen, hastalığı nedeniyle tedavi gören öğrencisi ‘derslerden geri kalmasın’ diye hastane odasını eğitim yuvasına çevirdi. Yavuz Selim İlköğretim Okulu 4-H sınıfı öğretmeni Yılmaz Küçükaslan’ın hastanede öğrencisine hafta sonu ders vermesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yavuz Selim İlkokulu 4-H öğrencisi Ahmet Diyarbakırlıoğlu, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 8 günden beri karaciğer enzimlerinin değerlerinin yükselmesi nedeniyle tedavi görüyor. Sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan, öğrencisinin derslerden geri kalmaması için hafta sonu tahta ve kalemini alarak hastane odasında öğrencisine sürpriz yaptı. Hafta içi sınıfta işlenilen Fen Bilgisi ve Matematik dersleri tekrar anlattı. Öğrenci velisi hastane odasında işlenin dersi fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşınca öğretmene tebrik mesajları geldi. Öğretmen Yılmaz Küçükaslan, öğrencilerin ülkemizin geleceği ve teminatı olduğuna dikkat çekerek, “Diğer öğrencilerimiz gibi Ahmet Diyarbakırlıoğlu’da bizim için ilgili ve değerli bir öğrencimizdir. Ahmet ileride bu ülkeye faydası olacağını düşündüğüm bir öğrencimdir. Derslerinden geri kalmasın istedik. Eğer o okula gelemiyorsa, biz okulu onun ayağına getiririz diyerekten hastane odasında ona ders anlattım. Hastane ortamını kalem ve tahtamızı alarak eğitim ortamına dönüştürdük. Birkaç saat matematik ve fen bilgisi dersi anlattım” dedi.

Öğrenci Ahmet Diyarbakırlıoğlu, ise hastalığından dolayı okula gidemediğini ancak öğretmenin hastaneye gelerek ders vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, öğretmenine teşekkür etti. Öğrenci Velisi Sıddık Diyarbakırlıoğlu, Yılmaz küçükaslan’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, “Oğlum hastanede ders işlemesine çok memnun oldu. Bizim için sürpriz oldu. Bizim için hediyelerin en büyüğüydü. Yılmaz hocam bizim çok sevdiğimiz ve eğitim camiasının kabullendiği, görevini en iyi şekilde yapan öğretmenimizdir. Umarım bu davranış diğer bütün öğretmen arkadaşlarımıza örnek olur” ifadelerini kullandı. Hastanede öğrenciyi ziyaret eden Okul Müdürü Mahmut Balcı ise, “Ahmet’in derslerinden geri kalması onu üzer düşüncesiyle, gelip hastanede diğer öğrencilere anlattığı konuları Ahmet’e de hastanede ders veriyor. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı yapılan bir çalışmadır. Öğretmenimizin bu örnek davranışını paylaşma okul müdürü olarak paylaşmak benim görevimdi. Ahmet Diyarbakırlıoğlu’nun biran önce sağlığına kavuşup arkadaşlarına kavuşmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Ahmet Diyarbakırlıoğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiği ve karaciğer enzim değerlerinin düştüğü öğrenildi.

