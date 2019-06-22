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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vecihi Hürkuş Bursa'da sahnelendi

Vecihi Hürkuş Bursa'da sahnelendi

Sahneden detay

( BURSA ) BURSA

Edikli Aria Kahramanlık Kışla Rektör 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından organize edilen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 6'ncı etkinliğinde 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi. İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş’un sahneye yansıtılan hikâyesi izleyicileri etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cesaria Evora Trıbute'nin ardından Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş adlı oyun sergilendi. İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan ilk Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş’un sahneye yansıtılan hikâyesinde, Vecihi Hürkuş karakterini Murat Demirbaş canlandırırken projenin yönetmenliğini Orhan Karataş, müzik direktörlüğünü ise Ahmet Murat Gedikli üstlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş müzikli oyununa Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. İçi vatan sevgisiyle dolu muhteşem kahramanlık hikâyelerinin sahneye aktarıldığı oyun, program sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
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