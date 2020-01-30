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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vauk Geçidi'nde kar esareti

Vauk Geçidi'nde kar esareti

Kar ve tipi görüntüleri

Güvenlik Önlemi Karla Mücadele Tonaj Kaygan Yol Kar Yağışı 

-İş makineleri, karla mücadele çalışmaları
-Röportaj ve kar, tipi detayları

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araç sürücülerine dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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