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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vatmanın dikkati hayat kurtardı - KOCAELİ

Vatmanın dikkati hayat kurtardı - KOCAELİ

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Vatman Mustafa Coşkun'un konuşmasıVatmanın dikkati hayat kurtardı - Kocaeli 'de, aniden tramvay yoluna çıkan yaşlı kadın, vatmanın dikkati sayesinde kurtulduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna aniden çıkan kadın, vatmanın dikkati ve hızlı davranması sonucu kurtuldu.Akçaray'ın Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki durakta bekleyen yaşlı bir kadın, aniden tramvay yoluna çıktı. Kadını fark eden vatman Mustafa Coşkun, kadına çarpmadan tramvayı durdurabildi. Olayın ardından kaldırıma oturan yaşlı kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.Dikkati sayesinde olası bir kazanın önüne geçen Coşkun, "Yaşlı kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum." dedi.
Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Yaşlı Kadın Bild Kamera 

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