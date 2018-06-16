'Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz' - MARDİN İzle

"Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz" - MARDİN - Güvenlik korucularına nöbet kulübesinde bayram ziyareti - Güvenlik korucularının nöbet tutması - Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in konuşması - Güvenlik korucusu Celalettin Çakas'ın konuşması - Güvenlik korucusu Önder Arpa'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimi"Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz" - Terör örgütü PKK'ya karşı Mehmetçik ile omuz omuza mücadele yürüten güvenlik korucuları, vatan savunması için Ramazan Bayramı'nda da görevini sürdürüyor - Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir: - "Milletimiz, halkımız rahat olsun. Huzur için her zaman korucularımız görevlerinin başında olacaktır" - Korucubaşı Celalettin Çakas: - "Bayramımızı görev arkadaşlarımızla kutladık. Ailemizden uzak olmanın burukluğunu yaşıyoruz ama her şey bu vatan için" - Güvenlik korucusu Önder Arpa: - "Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz. 7/24 görev yapmaktayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun"MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Terör örgütlerine karşı etkin mücadelesini sürdüren güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nda elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.Terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, vatan savunması için bayramda da görevini sürdürüyor. Mardin 'de kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ve uygulama noktalarında görev yapan, güvenlik güçleriyle operasyonlara çıkan korucular, olası terör saldırılarına karşı 24 saat aralıksız çalışıyor.Bayram coşkusunu aileleriyle yaşamak yerine görev yerleri olan üs bölgelerinde bayramı kutlayan korucular, vatan için görev yapmanın gururunu yaşıyor. Mardin 'in Artuklu ilçesinde görevli güvenlik korucuları, ailelerinden önce silah arkadaşlarıyla bayramlaştı. - "Milletimiz, halkımız rahat olsun"Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucularını nöbet tuttukları kulübede ziyaret ederek bayramlarını kutladı, onlara bayram şekeri ikram etti.Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kandemir, korucuların gece gündüz, yaz kış demeden 24 saat görevinin başında olduğunu, vatan için elleri tetikte beklediğini söyledi.
Güvenlik korucularının güvenlik güçleriyle teröre karşı etkin mücadele yürüttüğünü, teröre karşı dik duruşlarından kesinlikle taviz vermeyeceklerini dile getiren Kandemir, "Milletimiz, halkımız rahat olsun. Huzur için her zaman korucularımız görevlerinin başında olacaktır. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar görevimizin başındayız ve mücadelemize de devam edeceğiz büyük bir karalılıkla." dedi. Kandemir, bayramın başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm güvenlik güçlerine ve İslam alemine hayır ve huzur getirmesi dileğinde bulundu. - "Her şey bu vatan için"Korucubaşı Celalettin Çakas, 27 yıldır bu görevi sürdürdüğünü belirterek her zaman olduğu gibi bayramda da görevlerinin başında olduklarını dile getirdi."Bayramımızı görev arkadaşlarımızla kutladık. Ailemizden uzak olmanın burukluğunu yaşıyoruz ama her şey bu vatan için." diyen Çakas, 24 saat esasıyla görev yaptıklarını söyledi.
Çakas, "Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Çok şükür huzurlu bir bayram geçiriyoruz. İnşallah her zaman böyle huzur, barış ve sevgi içerisinde yaşarız." diye konuştu. - "Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz"Güvenlik korucusu Önder Arpa da geçen sene başladığı bu görevi sürdürmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Arpa, şunları kaydetti:"Ailemizi telefonla aradık, bayramlaştık. Bizi hasretle bekliyorlar. Burada görev arkadaşlarımıza bayramlaştık. Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz. 7/24 görev yapmaktayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun."