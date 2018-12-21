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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Vatani görevi dolandırıcılığa alet ettiler...'Askere gideceğiz' diyerek vatandaşlardan böyle para topladılar Haberi

Vatani görevi dolandırıcılığa alet ettiler...'Askere gideceğiz' diyerek vatandaşlardan böyle para topladılar Haberi

Şahısların hastane içerisinde para toplamaları ve sokakta yürümelerinden detay

Polis Aracı Hastane Muhabir Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Şahısların gözaltına alınması
-Polislerin şahısların üst araması yapıp polis aracına bindirilmesi
-Şahısların sorulan soruları yanıtsız bırakması

( DENİZLİ -ÖZEL)- Dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırttı - 'Askere gideceğiz' diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar polis tarafından yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de ‘askere gideceğiz’ diyerek ellerinde Türk bayraklarına sarılı tepsi ve kolonyalarla vatandaşlardan para toplayarak kutsal vatani görevi dolandırıcılıklarına alet eden 4 kişi polis tarafından yakalandı. Olay, Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde yaşandı. Kentte birkaç gündür ‘askere gideceğiz’ diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Şahısların öğle saatlerinde kentin en işlek yeri olan Bayramyeri Meydanı’ndan para toplayarak yürüdüğünü öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısları takibe aldı. Kısa süreli bir takibin ardından izlendiklerini fark eden 4 şahıs ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayan dolandırıcılık şüphelileri girdikleri bir ara sokakta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis yakaladığı şahısları yaptığı kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından gözaltına alarak işlemleri için karakola götürdü. İhlas Haber Ajansı

muhabirleri tarafından görüntülenen olayda şahısların ellerindeki Türk bayrağına sarılı tepsi ve kolonya ile caddelerde gezerek vatandaşları durdukları ve ‘bu akşam askere gidiyorum’ diyerek tepsiyi uzatıp para talep ettikleri gözleniyor. Bazı vatandaşlar şahısların yalanına inanarak para verirken bazıları ise taleplerini geri çeviriyor. Şahıslardan üçünün askerlik yaşından büyük olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, polis aracı içerisinde yüzlerini kendisini görüntüleyen kameramanlardan gizlemeye çalışan şahıslar muhabirlerin 'niçin para topluyordunuz?' sorularını ise yanıtsız bıraktı.
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