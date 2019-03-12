Vatandaştan gelen HDP eleştirisine İmamoğlu’ndan ‘Andımız’ örneği ile yanıt Haberi

-Vatandaşların ilgisi

-Turistlerle İngilizce sohbet

-İmamoğlu röportaj

-İmamoğlu HDP tepkisine yanıt

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( İSTANBUL ) - Tarihi Kapalı Çarşı’da İmamoğlu’na yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi İSTANBUL



- Tarihi Kapalı Çarşı’da vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi gören CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, zaman zaman eleştirilere de maruz kaldı. Vatandaştan gelen ‘HDP ile ittifak kuruyorsunuz’ eleştirisine İmamoğlu, ‘En son Andımızda tam tersi oldu, AK Partiyle aynı kararı verdiler’ diye yanıt verdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel seçim Çalışmaları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Önce tarihi çarşının dernek yöneticileri ve iş yeri sahipleriyle bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı içindeki cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerine girerek esnafla sohbet etti. Zaman zaman esnafların ikramlarını geri çevirmeyen İmamoğlu, bir dükkanda dağıtılan ürünleri basın mensuplarına ve beraberindekilere de ikram etti. Kapalı Çarşı’da İmamoğlu yoğun ilgiİmamoğlu’na gezisi sırasında esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sadece yerli değil, alışverişe gelen çok sayıda yabancı turist de Ekrem İmamoğlu ile sohbet edip fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdi. Yabancı turistlerle bir süre İngilizce sohbet eden İmamoğlu, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Yabancı turistlerin yapılacak seçimlerde başarı dilemesi üzerine İmamoğlu, İngilizce olarak teşekkür etti. “CHP’ye din düşmanı demek, geçerliliği olmayan basit ısmarlama cümleler” Gezisi sırasında basın mensuplarının zaman zaman CHP üzerinden kendisine gösterilen tepkilerin bilinçli olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu “Birkaç benzer kelimeyle insanlar karşı karşıya gelince ister istemez, insan öyle düşünüyor. Çok örnekleri de var. Belirli kişilerle röportaj yapıp televizyona aleyhimizde, sanki vatandaş duygusu gibi aktardıkları yayınlar olduğu için, bu tarz insanların aynı yaklaşımda olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ötesi hatta, bir iki tanesinde net düşünüyorum. Çünkü cevabı yok, bir vatandaş olsa cevap verir, serzenişini anlatır. Sadece Beylikdüzü, din üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisine din düşmanı demek, bunlar basit ısmarlama cümleler. Geçerliliği olmayan, kabulü olmayan tabi böyle bir pazarlama da var, üzücü olan o. Gündemi siyasi ortamda oraya çekmek isteyenler var, bu da çok can yakıcı” dedi.

İmamoğlu’nun tarihi Kapalı Çarşıdaki gezisi sırasında ilginin yanı sıra zaman zaman eleştirilere de maruz kaldı. Başkan adayını karşısında gören bir vatandaş ise İmamoğlu’na HDP ile ilgili tepkide bulundu. İmamoğlu’na yönelik eleştirisini dile getiren vatandaş, ‘Ben vatandaşım, bana kalsa Atatürk’ün partisi mecliste çeşitli kanunlar geçerken HDP ile ilgili aynı paralelde bulundunuz, izliyoruz’ demesine üzerine İmamoğlu, ‘En son Andımızda tam tersi oldu, AK Partiyle aynı kararı verdiler’ dedi.

Bunun üzerine esnaf, ‘Ara sıra beraber belki bir araya geliyorsunuz’ demesi gülüşmeler neden olurken, İmamoğlu, ‘Kafan karıştı, sen aynı kanalları izleme kurban olayım, hemşeriyiz bak’ diyerek karşılık verdi.

