Vatandaştan gaspçıya meydan dayağı

-Şahsa ambulansın içerisinde müdahale edilmesi

-Polis ve 112 Acil ekiplerinden görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana'da yolda bir kadının cep telefonunu gasp etmeye kalkışan şahıs çevredeki vatandaşlardan kaçamadı. Vatandaşlar meydan dayağı attıkları şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. (38) isimli şahıs, caddede yürüyen S.B. (25) isimli kadının cep telefonunu çalmak için arkasından yaklaştı. S.Ö. kadının cep telefonunu alınca S.B. bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine S.Ö. çaldığı telefonu yere atarak kaçmaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar S.Ö.'yü yakalayarak darp etti. Ardından olayı polise haber verdi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı vatandaşların elinden aldı. 112 Acil ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahıs, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

