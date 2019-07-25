Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Okul önünde toplanan kalabalıktan detay

Protesto Evrese Toplantı Kalaba Alabalık 

-Slogan atılmasından detay
-Vatandaşların içeriye alınmasından detay
-Salonda tepkiden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) kapasite artırım çalışmaları öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almak için yapacağı toplantı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi. Organize Sanayi Bölgesinde kurulan MARZİNC kapasite artırımı çalışmaları öncesi ÇED raporu almak için resmi başvurularını yaparak halkı bilgilendirmek için toplantı yapmaya karar verdi. Kuruluş aşamasında ve daha sonrasında doğayı kirlettiği için tepkilere maruz kalan MARZİNC gerçekleştirmek istediği toplantı öncesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Önce salona girmek istemediler Okul bahçesinde toplanan kalabalık MARZİNC’in kapasite artırma için ÇED raporu almak için başvuruyu yaptıktan sonraki toplantısını protesto etmek istedi. Salona girmeyerek tepkilerini gösteren kalabalık “Karabük sahipsiz değildir”, “Zehir solumak istemiyoruz” gibi sloganlar attı. Toplantının gerçekleşmemesi için salona girmeme kararı alan kabalık daha sonra salonda iki kişi dahi olsa toplantının yapılacağını öğrenince içerideki yerini aldı. Polis kontrolünde salona alınan kalabalık içeride de tepki göstermeye devam etti. MARZİNC çalışanlarının üzerine yürümeye çalışan vatandaşları polisler engelledi. Tepkilerin devam etmesi üzerine gerçekleştirilmesi planlanan toplantı iptal edildi.
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı