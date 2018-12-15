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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşların köprü isyanı...Mahalle sakinleri 1 yıldır yapılmayan köprü için yetkililerden yardım istedi Haberi

Vatandaşların köprü isyanı...Mahalle sakinleri 1 yıldır yapılmayan köprü için yetkililerden yardım istedi Haberi

Yıkılan köprünün bulunduğu alanda toplanan vatandaşlar

Sağanak Yağış Demir Köprü Öğrenciler Tahta Köprü 

-Tahta köprüden geçemeye çalışanlar
-Yaşlıların yardım alarak tahta köprüden geçmeye çalışması
-Bazı velilerin sallanan köprüden korktuğu için çocuklarını kucağında çayın içinden karşıya geçirmesi
-Vatandaşlarla röp
-Çocuklarla röp
-Selin yıktığı demir köprüden görüntü
-detay görüntüler

( AYDIN -ÖZEL) AYDIN

- Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi ile Emirdoğan arasında yaşayan vatandaşlar 1 yıldır yapılmayan köprüye isyan etti. Hiçbir kurumun sorunlarına çare olmadığını iddia eden mahalle sakinleri, “Gittiğimiz her kurum topu birbirinin üzerine atıyor. 1 yıldır yıkılan yaya köprüsünü yapmadılar. Çocuklarımızı buz gibi havada çayın içinden geçirmek zorunda kalıyoruz” diye konuştular. Edinilen bilgiye göre; geçen yıl mart ayında etkili olan sağanak yağışlarda Umurlu ile Emirdoğan arasında kalan 3. küme evlerinde yaşayan vatandaşların kullandığı Emirdoğan Çayı üzerindeki yaya köprüsünü sel aldı. Yerinden sökülen ve sadece yaya ve motosikletlilerin kullandığı demir köprü yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenip burada kaldı. Mahalle sakinleri, “Kimse yardımcı olmuyor. Herkes topu birbirinin üzerine atıyor. Gittiğimiz her kurum bizi başka kuruma gönderiyor. Biz bu çağda çaydan karşıya geçemediğimiz için evden çıkamıyoruz” diye konuştu.
Bölgede bulunan evlerde oturan, Batur, Polat, Taşdelen ve Güleç aileleri okula giden çocuklarının olduğunu bu nedenle her gün ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Yağışların artmasıyla birlikte çayın suyunun yükseleceğini ve bu durumda çocukların okula dahi gidemeyeceğini belirten mahalle sakinleri bir an önce yıkılan demir köprünün yerine monte edilmesini istedi. Kendi imkanları ile tahtadan kurdukları bir köprü ile çaydan karşıya geçmeye çalıştıklarını ancak bunun da çok tehlikeli olduğunu belirten mahalle sakinleri, çoğu zaman çaydan çocukları kendi sırtlarında geçirdiklerini söyledi.

Çoğu zaman çocukların tahta köprüden geçmeye korktukları için paçalarını sıvayıp buz gibi çaydan ıslanarak geçmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlardan Remziye Polat, “Kış geldiğinden bu yana pazara bile gidemiyorum. Yalnız başıma geçemediğim köprüden pazar eşyası ile geçmemiz mümkün değil” diyerek bir yıldır köprünün yapılmamasına tepki gösterdi. Yazın çayda su olmadığı için fazla sorun yaşanmadığını ancak kışın okula gidip gelirken günde iki defa çaydan geçmek zorunda olan öğrenciler ise çok zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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