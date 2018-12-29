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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşların kaşı kirpiği buz tuttu - ARDAHAN İzle

Vatandaşların kaşı kirpiği buz tuttu - ARDAHAN İzle

- Kent merkezinden görüntüler - Kaşı ve kirpiği donan vatandaşlardan görüntü - Vatandaşlarla röportaj - Kura Nehri'nden görüntü - Cadde ve sokaklarda oluşan pustan görüntüARDAHAN - Ardahan 'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor. - Çeşmeler dondu, vatandaşların kaşı kirpiği buz tuttu Ardahan 'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor.Kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye kadar düşmesi, mevsimin en soğuk akşamının yaşanmasına neden oldu.Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kentte çeşmeler dondu, dışarıda yürüyen vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.Kent sakinlerinden Ergün Kaya, kışın kendisini iyice hissettirdiğini belirterek, "Bugün çok zorlandık. Kaşımız, bıyığımız bile dondu. Soğuklar çok etkili." ifadesini kullandı.

Hava Sıcaklığı Uttu 

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