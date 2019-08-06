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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü

İTFAİYE EKİPLERİNİN YANAN FIRINA MÜDAHALESİ

Bild Trol 

-VATANDAŞLARIN DA YANGIN SÖNDÜRMEYE YARDIMDA BULUNMASI
-YANAN MAHALLE FIRINI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, İstasyon Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale geldi.
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