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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşların dereye düşen araçtaki polisleri kurtarma çabaları kamerada

Vatandaşların dereye düşen araçtaki polisleri kurtarma çabaları kamerada

aracın üzerine çıkarak halatla kurtarma çalışmaları

Şehit İş Makinesi Polis Memuru Kamera Cep Telefonu 

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( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde görevlerini ifa ederken dereye düşen araçtaki polisleri kurtarmak seferber olan vatandaşların görüntüleri, cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Görüntüde vatandaşlar polisleri kurtarmak için büyük çaba sarf ettikleri görülürken kurtarma çalışmalarına iş makinesi de katıldı.
Görüntüde, aracın üzerine çıkan iki vatandaş halat yardımıyla aracı çekmeye çalışırken kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 1 polis memuru yaralı olarak kurtulmuştu. Araçta bulunan Mehmet Ayan ise halen kayıp. Dün gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu.
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