Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

-selden zarar gören binalar

-vatandaşlara yemek dağıtımı

-yapılan çalışmalar

-detaylar



( TRABZON )- 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de kaybolduğu Araklı’da çalışmalar sürüyor TRABZON



- Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de önceki gün etkili olan sağanak yağış, sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, bölgede 3 kişinin de arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkmasını istiyor. Selin ardından yıkık binalarda hasar tespit çalışmaları sürerken mahalleye birkaç saat içinde içme suyu verileceği öğrenildi. Bölgede şiddetli yağmur yeniden başlarken yetkililer vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Trabzon Büyük Şehir Belediyesi’ne ait TİSK tarafından vatandaşlara tankerlerle içme suyu verilirken, bölgede yapılan çalışmaların ardından bölgeye birkaç saat içinde musluklardan içme suyu akacağı belirtildi. Bölgede Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yemekhane ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtılırken, kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları da aralıksız sürüyor.

