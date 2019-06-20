Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

sel bölgesinden görüntüler

Sağanak Yağış Gesi İçme Suyu Hasar Tespit 

-selden zarar gören binalar
-vatandaşlara yemek dağıtımı
-yapılan çalışmalar
-detaylar

( TRABZON )- 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de kaybolduğu Araklı’da çalışmalar sürüyor TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de önceki gün etkili olan sağanak yağış, sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, bölgede 3 kişinin de arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkmasını istiyor. Selin ardından yıkık binalarda hasar tespit çalışmaları sürerken mahalleye birkaç saat içinde içme suyu verileceği öğrenildi. Bölgede şiddetli yağmur yeniden başlarken yetkililer vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Trabzon Büyük Şehir Belediyesi’ne ait TİSK tarafından vatandaşlara tankerlerle içme suyu verilirken, bölgede yapılan çalışmaların ardından bölgeye birkaç saat içinde musluklardan içme suyu akacağı belirtildi. Bölgede Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yemekhane ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtılırken, kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları da aralıksız sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı