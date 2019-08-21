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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Hayvan Yangına Müdahale 

-Kümesteki tavukların çevrede gezmesi
-Polisin incelemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kışlık yakacakların bulunduğu avluda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürürken vatandaşlar da kümeste bulunan tavukları çıkararak telef olmalarını önledi. Edinilen bilgilere göre, Huzurevleri Mahallesi 91. sokakta kışlık yakacakların bulunduğu bir eve ait avluda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek avluda bulunan tavukları telef olmadan kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeni ile avludaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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