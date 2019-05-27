Vatandaşları sahura yöresel türküler eşliğinde kaldırıyorlar İzle

-DAVUL ZURNA ÇALARKEN GÖRÜNTÜ

-RÖPORTAJ



( AMASYA -ÖZEL)- Davulcular istek parçaları da çalıyor AMASYA



- Amasya'nın Taşova ilçesinde Ramazan davulcuları, Ramazan'ın ilk sahurundan bugüne kadar vatandaşları davul-zurna ile yöresel Türküler eşliğinde uyandırıyor. Geçen yıllarda vatandaşların istekleri üzerine hareket eden Taşova Belediyesi bu yıl davulculardan yöresel Türküleri çalmalarını istedi. Taşova'da bu yılda sahur geleneğinin yaşatılması için, Taşova Belediyesi tarafından görevlendirilen davulcular diğer davulcular gibi mani okumayıp, davul-zurna ile yöresel türküler eşliğinde mahalle mahalle dolaşıp, vatandaşları sahura kaldırıyor. Bazı günler sahur vakti çarşı içerisinde gezen vatandaşların isteklerini kırmayan davul-zurna ekibi vatandaşlarla birlikte türkülere koreografi ile eşlik ediyor. Taşova merkezinde göre yapan zurnacı 49 yaşındaki Sedat Özdemir, "Ben ve arkadaşım Cihat Özdemir, Taşova Belediyesi tarafından görevlendirildik. Yöresel müziklerimizi çalarak gece sahura kaldırıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sene de devam ediyoruz. Daha önceden halkımızı davulcular mani söyleyerek sahura kaldırıyorlardı. Biz de şimdi yöresel müziklerimizi çalarak halkımızı sahura kaldırıyoruz. Biz halkımızdan, halkımız bizden memnun. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



