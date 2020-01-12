Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşları 25 bin lira dolandıran şahıs kameraya yakalandı

Vatandaşları 25 bin lira dolandıran şahıs kameraya yakalandı

-Güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları 25 bin lira dolandıran şahıs kamerada- Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp 25 bin lira dolandırdılar AFYON KARAHİSAR

Ticari Taksi Ziynet Eşyası Güvenlik Güçleri Akalan Karahisar 


- Afyonkarahisar’da kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı vatandaşlara, “FETÖ/PYD davasında adınız geçiyor” diyerek vatandaşları dolandıran bir kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PYD soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" diye tehdit ettikleri iki kişiden 25 bin TL ve ziynet eşyası dolandırdığı iddia edilen bir kişi ilçedeki bazı güvenlik kameralarına yakalandı. Bolvadin’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri ''FETÖ/PYD soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye yönlendirmeler yaparak iki kişinin dolandırılması üzerine Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcıların belirlenip, yakalanması için ilçe ve çevresinde titizlikle bir çalışma başlatıldığı bildirildi.
Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin yanı sıra ticari taksi tarafından, araç içi video kayıt sisteminden video görüntülerine de ulaştı. Ticari taksi içi video kaydına göre, şehir dışından ilçeye gelen yabancı kişiler olduğu düşünülen şüpheliler, den birisinin ortalama kırklı yaşlarda, uzun boylu, kirli sakallı erkek olduğu belirlendi. Aranmakta olan şüphelilerin güvenlik güçleri tarafından takibinin sürdüğü bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı