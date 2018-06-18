Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlardan tam bir kahramanlık örneği

Vatandaşlardan tam bir kahramanlık örneği

Vatandaşların otomobili kaldırmasından görüntüler

Polis Trafik Kazası Kahramanlık Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yerinden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Otomobil el birliği ile havaya kaldırıp altında sıkışan yaralıyı çıkarıldılar ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de iki aracın karıştığı trafik kazası sonucu otomobil altında sıkışan yaralıyı vatandaşlar el birliğiyle çıkardı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki otomobili kaldıran insanlar tam bir kahramanlık örneği sergiledi. Edinilen bilgiye göre; olay 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi üzerinde gerçekleşti. 26 UP 521 plakalı sürücü, iddialara göre kontrolsüz olarak dönüş yaptığı sırada, 16 ABT 592 plakalı otomobilin sürücüsü sağ ön kapı bölümüne hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönüş yapan araç yol kenarına savrularak durabildi. Bu esnada savrulmanın etkisiyle otomobilden fırlayan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aracın altında kalan yaralı şahsın çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İtfaiyesi ekipleri kaza yerine gelirken, daha fazla beklemeyen yaklaşık 15 kadar vatandaş, otomobil altında sıkışan yaralı için el birliğiyle aracı havaya kaldırdı. Bu esnada da sağlık ekipleri sıkışan yaralıyı otomobilden çıkararak ambulansa bindirdi. Ardından gelen itfaiye ekipleri, olası yangın ya da patlamanın önüne geçmek için kazaya karışan araçların elektrik ve gaz aksamlarını kesti. Öte yandan yaralanan şahıs 112 ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı