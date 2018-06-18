Vatandaşlardan tam bir kahramanlık örneği

-Olay yerinden detaylar



( ESKİŞEHİR )- Otomobil el birliği ile havaya kaldırıp altında sıkışan yaralıyı çıkarıldılar ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de iki aracın karıştığı trafik kazası sonucu otomobil altında sıkışan yaralıyı vatandaşlar el birliğiyle çıkardı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki otomobili kaldıran insanlar tam bir kahramanlık örneği sergiledi. Edinilen bilgiye göre; olay 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi üzerinde gerçekleşti. 26 UP 521 plakalı sürücü, iddialara göre kontrolsüz olarak dönüş yaptığı sırada, 16 ABT 592 plakalı otomobilin sürücüsü sağ ön kapı bölümüne hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönüş yapan araç yol kenarına savrularak durabildi. Bu esnada savrulmanın etkisiyle otomobilden fırlayan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aracın altında kalan yaralı şahsın çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İtfaiyesi ekipleri kaza yerine gelirken, daha fazla beklemeyen yaklaşık 15 kadar vatandaş, otomobil altında sıkışan yaralı için el birliğiyle aracı havaya kaldırdı. Bu esnada da sağlık ekipleri sıkışan yaralıyı otomobilden çıkararak ambulansa bindirdi. Ardından gelen itfaiye ekipleri, olası yangın ya da patlamanın önüne geçmek için kazaya karışan araçların elektrik ve gaz aksamlarını kesti. Öte yandan yaralanan şahıs 112 ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

