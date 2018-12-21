Vatandaşlardan sokak hayvanlarına pratik yuva

-Mataracı ile röportaj

-Yuvaların üzerindeki branda

-Sokak başındaki bir yuva ve bir köpek

-Bir mahalleli ile röportaj



( İSTANBUL )- Sokak hayvanları için pratik yuva yapıp ilçenin belirli bölgelerine dağıttılar İSTANBUL



- Sultanbeyli’de bir grup vatandaş soğuk havalar nedeniyle sokak hayvanları için pratik yuva tasarlayarak ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi. Vatandaşların duyarlı davranışı büyük destek gördü. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk hava İstanbul’da da etkisin göstermeye başladı.

Soğuk havalar nedeniyle hayvanların zorluk çektiğini gören Sultanbeyli’de yaşayan bir grup vatandaş pratik bir yuva tasarladı. Vatandaşların birlikte hayata geçirdiği projede tasarlanan yuvanın üstü branda ile kaplandı Yapılan yuvalar araçlara yükleyerek ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi. “Sokakta hayvanların üşüdüğünü gördük ve çatı gibi bir yuva yaptık” Projenin mimarlarından Mücahit Sefa Mataracı, Sultanbeyli’de sokak hayvanlarının üşüdüğünü görünce böyle bir yuva tasarlamaya karar verdiklerini söyledi.



Mataracı, “Sultanbeyli’de sokakta hayvanların üşüdüğünü gördük. Bunun farkındalık oluşturmasını istedik. Çatı gibi bir yuva yaptık, bunu daha çok geliştirdik. Altına ahşap palet koyduk. Beraber 3 arkadaş olarak yaptık. İnandık ki güzel bir proje olduğunu daha da büyüyeceğine inandık. Üzerine de ‘Sahipsiz değilsiniz, sıcak bir yuva, bir kap su ve bir kap mama’ olarak yazdık. Bunu güvenlikli olan birkaç ortama dağıtacağız. Toplamda 10 tane yaptık, daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Hayvan haklarını savunan arkadaşlarımız olacak, destekleri olan arkadaşların tavsiyelerini bekliyoruz” dedi.

Vatandaşların bu duyarlı davranışı yuvaları yerleştirdikleri bölgede oturanların da takdirini topladı. Gösterilen bu duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren mahalle sakini Ertuğrul Tanrıöver, “Bizler az önce gördük, beyefendiler güzel bir barınak yapmışlar bırakmışlar. Bizlerde mahalleliler olarak beyefendilerin yapmış oldukları bu barınaklara, kulübelere gerek mama, gerek su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sultanbeylili abilerimizin böyle projeler yapması çok güzel, diğer vatandaşlarımıza da örnek olsun inşallah” diye konuştu.

(MB-EY

